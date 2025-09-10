Impact devastator pe un drum din Argeș: 8 răniți, una dintre victime este inconștientă

Impact devastator pe un drum din Argeș: 8 răniți, una dintre victime este inconștientă/ Captură foto Ziarul Argeșul
Opt persoane au fost rănite, miercuri dimineață, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Una dintre victime este inconștientă. Evenimentul rutier s-a produs în comuna Popești, din județul Argeș. La fața locului intervin mai multe echipaje de salvare. 

"Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au identificat opt victime, dintre care una inconștiență. Celelalte șapte victime sunt de sex masculin, sunt conștiente", au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. 

La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. 

Misiunea este în plină dinamică. 