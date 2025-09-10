"Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au identificat opt victime, dintre care una inconștiență. Celelalte șapte victime sunt de sex masculin, sunt conștiente", au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea este în plină dinamică.