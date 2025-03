O spirală albastră a apărut pe cer în noaptea de luni spre marți. Ea a fost vizibilă în unele țări, în special în Franța și Suedia. Si din România s-a vazut, mai multe perosane din Roman au postat pe Facebook poze. Astronomii amatori au distribuit fotografii pe rețelele sociale, iar comentatorii au lansat numeroase teorii, inclusiv unele legate de viața extraterestră sau de experimentele secrete făcute de guverne.

În discuțiile online au intervenit și diferiți experții. Ei spun că, probabil, fenomenul ciudat este cauzat de o rachetă de la compania spațială a lui Elon Musk. Spirala luminoasă poate fi legată de excesul de combustibil eliberat de o rachetă, la câteva ore de la decolare, în timp ce se află pe orbita Pământului.

One of our students took these spectacular photos earlier this evening, showing what is thought to be fuel from a @SpaceX Falcon 9 rocket! pic.twitter.com/3PGP74LBdk