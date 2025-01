Metodele utilizate de escroci au evoluat, devenind atât de sofisticate încât doar un expert ar putea depista semnele de alarmă. Prin utilizarea unui limbaj tehnic și a documentelor impecabil elaborate, aceștia reușesc să manipuleze încrederea oamenilor, transformându-i în ținte ușor de păcălit.

Noua escrocherie a fost semnalată de un utilizator al rețelei sociale Reddit:

"Era să fiu victima unei tentative extraordinar de elaborate și de bine gândite de phishing și fraudă bancară.Am fost sunată de la o așa-zisă sucursală Unicredit Brăila să confirm că am primit pe mail semnătură electronică pentru creditul de 50.000 de lei pe care l-am făcut ieri. I-am zis că n-am făcut niciun credit și mi s-a zis că înseamnă că mi-a furat cineva identitatea și că se va face plângere la poliție.

Apoi m-a sunat de la IPJ București Ilfov de pe nr lor de fix, teoretic, că deschid anchetă și voi primi prin poștă la adresa de domiciliu documente în acest sens, dar că trebuie să îmi blochez capacitatea de creditare pe parcursul anchetei, că să nu mai poată "escrocul" să facă credite în numele meu. Și că asta se face prin BNR."

Internautul a explicat că, deși, a luat toate măsurile de precauție, escrocii s-au dovedit a fi foarte adaptabili și au ținut pasul cu rigorile:

"Apoi am fost sunată de la BNR de pe numărul lor oficial, mi-a trimis pe whatsapp legitimația persoanei de contact când am cerut-o și un NDA că o să-mi blocheze ei posibilitatea de a mai face conturi și că o să-mi dea un cont special al BNR unde să-mi virez banii ca să fie în siguranță.

Așa, practic, ți se furau banii.

Acordul de confidențialitate era impecabil redactat, persoanele cu care am discutat foarte profi, au vorbit mult, mi-au dat multe informații despre drepturile mele și soluții. Au spus că, cel mai probabil, o persoană din anturaj sau vreun angajat al vreunui furnizor care a avut acces la datele mele ar fi putut face asta.

Persoanele s-au prezentat cu nume prenume, functie, nr. de legitimatie si de cerere interna.

Cei de la Sectia 12 de Politie mi-au zis ca deja mai avusesera ieri o plangere, un domn inginer care a vrut sa-si salveze banii, 40.000 de lei le-a transferat in "contul BNR". Ei m-au rugat sa povestesc de tentativa cat mai multor oameni, pentru a fi in defensiva.

Atenție la falșii polițiști: noua înșelătorie care face victime în 2025

Sincer am fost indusa in eroare si de faptul ca toate serviciile prestate in ultima vreme de institutii si furnizori sunt foarte informale, neserioase. Recent am primit o oferta de la un reprezentant Orange, o atasez aici care NU era phishing, dar serios ca parea...Deci scaderea calitatii comunicarilor a contribuit mult la credulitatea oamenilor.

Aveti grija si dati mai departe! Daca aveti cunostinte in media care ar fi interesate sa disemineze subiectul intr-un buletin de stiri, va rog sa-mi spuneti.”

Ceilalți internauți participanți la discuție au oferit explicații suplimentare:

„BNR nu oferă conturi pentru persoane fizice sau juridice. Rolul lor e să bată moneda și să supervizeze respectarea regulilor financiare de către băncile comerciale (asta pe scurt, mai au și alte atribuții). Un funcționar BNR nu o să contacteze telefonic persoane fizice sau juridice care au conturi la bănci comerciale pentru a-i avertiza de fraude.”, a scris un comentator.

„Am văzut și pe Facebook asta. Eu nu înțeleg la ce se gândesc oamenii care primesc în interval scurt de timp telefoane de la atâtea entități separate, brusc s-au pus toate instituțiile în mișcare ca să le facă lor dreptate?