O mașină care transporta dezinfectant, prădată de hoți

O mașină care transporta dezinfectant pentru spitalele din Lugoj și Hunedoara, a rămas fără produse după ce a fost prădată de hoți pe drum.

Managerul Spitalului Lugoj spune că a solicitat 115 litri dezinfectant și că a aflat de dispariția lui după mai multe telefoane.

”Am făcut comandă la o firma din Ilfov să ne aducă dezinfectant. Am comandat 115 litri și am văzut că nu mai ajunge. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat și în cele din urma am aflat că dezinfectantul a dispărut pe drum. Firma de la care am comandat a spus că ne dau cantitatea cerută, dar să trimitem noi pe cineva să o ridice. Acum e cineva pe drum să ridice cantitatea de dezinfectant”, a declarat Erwin Floroni, managerul Spitalului Municipal Lugoj.

În același transport mai era o cantitate de dezinfectant și pentru un spital din județul Hunedoara, și acela fiind dispărut.

Managerul Spitalului din Lugoj spune că nu știe pe raza cărui județ a dispărut dezinfectantul și că firma care l-a livrat ar fi cea care ar trebui să sesizeze Poliția pentru că prejudiciul este al acestei firme.