Afecțiunea de care suferă Mariana, o copilă de doar 8 ani, este extrem de rară și de gravă. Aceasta vede cu dificultate, iar când obosește, nu mai vede deloc.

Reporter: Ești la școală?

Fetița de 8 ani: Da, clasa a I-a.

Reporter: Ce îți place?

Fetița de 8 ani: Matematica.

Reporter: Ce se întâmplă când obosești și nu mai poți vedea la teme?

Fetița de 8 ani: Mă ajută mama.

Reporter: Se întâmplă în fiecare zi să nu poți vedea?

Fetița de 8 ani: Da!

Reporter: Ce se întâmplă când nu vezi? Cum reacționezi?

Fetița de 8 ani: Obosesc și toată ziua nu prea văd.

La început, boala i-a afectat un singur ochi. Deși părinții au făcut tot ce le-a stat în puteri, la vârsta de doi ani, boala a afectat-o complet.

„Când am dus-o la spital la Iași, au zis că nu se poate face operația la noi la Iași. Am dus-o la București, am operat-o la o clinică particulară și de acolo ne-au zis ca s-ar putea extinde și la ochiul celălalt. N-am mai avut bani și nu am mai putut-o duce”, a mărturisit Cristina Onofrei, mama fetiței.

Operația care îi poate salva vederea Marianei costă 8.000 de lei, o sumă cu mult peste bugetul familiei care mai are doi copii, de 3 și 12 ani. Mama este casnică și nu are niciun venit. Iar tatăl are un salariu de 1.500 de lei, bani cu care abia are ce le pune pe masă micuților.



Mariana știe că nu se poate bucura de copilărie ca ceilalți copii. Ea nu vrea jucării sau rochițe. Are o singură dorință: să se facă bine ca să poată merge în continuare la școală și să vadă lumea prin ochii ei.

Reporter: Care este visul tău cel mai mare?

Fetița de 8 ani: Să mă fac bine…