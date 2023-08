Marinela Chelaru a fost la un pas să-și piarda viața, după ce a suferit patru accidente vascular-cerebrale. După două luni petrecute în spital, actrița se recuperează acum acasă și trebuie să aibă mare grijă de ea. Situația financiară nu face decât să-i pună sare pe rană vedetei care trăiește de pe o zi pe alta. Din cauza pensiei foarte mici, la sfârșitul celor 40 de ani de carieră, actrița a ajuns să mănânce unt pe pâine.

Starea de sănătate a Marinelei Chelaru este una foarte fragilă. Aceasta a suferit patru accidente vascular-cerebrale, chiar înainte de Paște. Episodul a avut loc la spital, iar medicii au reușit să îi salveze viața.

"Ce am inteles este ca am avut cheaguri de sange la inima, nu stiu de unde sunt alea. i-a zis cineva că am imunitatea bună. Se bucurau doctorii de operație. Eu a doua zi făceam genoflexiuni", a povestit artista.

Situația financiară îi mai aduce o lovitură îndrăgitei actrițe. După 40 de ani de muncă, a ajuns să trăiască din 1.400 de lei pensia pe lună. Dar Marinela Chelaru nu se plânge. Spune că preferă să fie sănătoasă și că mănâncă paine cu unt ca să își permită tratamentul.

Actrița suferă și de diabet, boală pe care a dobândit-o în urma unui șoc, după moartea părinților ei. Din această cauză, abia se poate deplasa fără să aibă stări de amețeală.