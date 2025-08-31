Evenimentul, devenit rapid viral în presa internațională, a fost urmat de o celebrare fastuoasă în incinta castelului familiei regale.

La cei 28 de ani ai săi, Marie Caroline a fost descrisă drept „cea mai bogată prințesă din Europa” de tabloidul elvețian Blick.

Familia ei, Casa Liechtenstein, este cunoscută pentru vastul portofoliu – de la proprietăți imobiliare până la active bancare și forestiere – care stă la baza celei mai discrete dar solide monarhii din continent. Micul principat, cu doar 160 km² și aproximativ 40.000 de locuitori, se bucură de prosperitate și stabilitate interioară.

Prințesa a purtat o rochie spectaculoasă, cu un corset brodat și mâneci delicate din tulle transparent, iar voalul amplu a adăugat un aer feeric întregii apariții. Deosebita tiară Habsburg Fringe, o piesă din 1890 recent purtată de familia regală, i-a conferit un farmec clasic în tandem cu cerceii de diamante de familie.

Printre oaspeți s-au numărat nume ilustre din monarhiile europene: Prințul Nikolaus de Liechtenstein, Prințesa Margaretha de Luxemburg, Ducesa de Medinaceli din Spania și Ducele de Noto, alături de oficiali ai statului, precum prim-ministrul Brigitte Haas și președintele parlamentului, Manfred Kaufmann.

Străzile din Vaduz au fost animate de localnicii entuziasmați, decoruri florale și o operațiune atent coordonată de securitate și trafic.

Culise și context instituțional

Logodna a fost anunțată oficial în octombrie 2024. Marie Caroline, educată la Parsons School of Design (Paris și New York), lucrează în domeniul modei în Londra. Leopoldo, originar din Caracas, are studii la St Andrews și Cambridge și activează ca specialist în investiții la Londra.

Prelatul care a oficiat ceremonia a fost episcopul Benno Elbs. Recepția a continuat în impozanta fortăreață medievală Vaduz Castle, reședința familiei regale din 1939.

