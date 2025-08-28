Logodnă la Paris

Potrivit presei americane, artistul marocano-american, pe numele real Karim Kharbouch, a cerut-o în căsătorie pe Mahra în iunie, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Evenimentul a avut loc după ce Montana a defilat ca invitat special în cadrul show-ului „3.Paradis Ready to Wear Primăvară/Vară 2026”.

Reprezentantul rapperului a confirmat logodna pentru site-ul TMZ, însă nu au fost oferite detalii despre modul în care a avut loc cererea, iar data nunții nu a fost stabilită.

Un divorț cu ecou

În iulie 2024, prințesa Mahra anunța despărțirea de primul ei soț, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, printr-un mesaj postat pe Instagram, devenit viral.

„Cum tu ești ocupat cu alte însoțitoare, prin prezenta îți declar divorțul. Deci, divorțez de tine, divorțez, divorțez. Ai grijă. Fosta ta soție”, scria prințesa, într-o postare ce parodia controversata tradiție islamică a „triplei repudiere”, care permite bărbatului să divorțeze instantaneu prin repetarea de trei ori a cuvântului „divorț”.

Mahra și Sheikh Mana s-au căsătorit în aprilie 2023, au avut o fetiță în mai 2024, dar căsnicia lor s-a destrămat la scurt timp.

Povestea cu French Montana

La doar câteva luni după divorț, prințesa a fost surprinsă în Dubai alături de Montana. Presa internațională scria atunci că cei doi au fost văzuți luând cina împreună și chiar vizitând moschei.

Aceasta va fi a doua căsătorie atât pentru Mahra, a cărei avere este estimată la aproximativ 18 milioane de dolari, cât și pentru rapper.

Născut în Maroc și stabilit ulterior în SUA, French Montana a devenit cetățean american în 2018. El are un fiu din prima căsătorie cu Deen Kharbouch, relație care s-a încheiat în 2012, divorțul fiind finalizat doi ani mai târziu. În 2014, Montana a intrat în atenția tabloidelor după relația cu Khloé Kardashian.