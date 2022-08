În pandemie, de patru ori mai mulți britanici au căutat pe internet informații despre plajele pentru nudiști, față de perioada de dinaintea restricțiilor. Oamenii de afaceri au simțit mirosul banilor și au adaptat localurile și piscinele pentru cei care vor să renunțe complet la haine pentru un strop de libertate.

Tot mai multe stațiuni turistice fac reclamă la hoteluri, stațiuni și drumeții special organizate pentru nudiști. Există grupuri virtuale de yoga nud, cluburi literare pentru nudiști și chiar cursuri de gătit. Iar fenomenul nu este popular doar în Marea Britanie. Parade si festivaluri pentru nudiști sunt organizate în întreaga lume.

Într-o postare pe twitter, o femeie lucrează la birou dezbrăcată. Într-o altă postare, un grup de oameni se dezbracă în autobuz, în Berlin.

Today our very own @lauriedyche stripped off to chat to @nakedfreestyler about body confidence and living life in the nude. #bodyconfidence #naturists https://t.co/vQh15VK2O1 pic.twitter.com/XUhqmY3Eia