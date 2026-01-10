Daniel Stern, celebrul „bandit” din „Singur Acasă”, în centrul unui scandal sexual chiar de sărbători.

Daniel Stern, actorul care a dat viață personajului Marv în iconicele filme „Singur Acasă”, a fost citat de poliția din California pentru solicitarea unei prostituate. Incidentul ar fi avut loc pe 10 decembrie, într-un hotel din Camarillo, comitatul Ventura, conform unor surse din cadrul forțelor de ordine citate de TMZ. Deși nu a fost arestat, actorul în vârstă de 68 de ani a primit o citație oficială, fapta fiind considerată delict în statul California și pedepsită cu până la șase luni de închisoare sau o amendă de 1.000 de dolari.

Până în acest moment, nici Stern și nici reprezentanții săi nu au oferit un punct de vedere oficial. Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât actorul are o căsnicie de lungă durată, fiind căsătorit cu Laure Mattos încă din 1980, și este tatăl a trei copii.

În ultimii ani, Stern a lăsat în plan secund lumina reflectoarelor de la Hollywood, mutându-se la o fermă din Ventura, unde se ocupă de creșterea vitelor și de pasiunea sa pentru sculptură. Chiar în ajunul Crăciunului, el declara pentru revista People că proprietarii casei în care s-a filmat „Singur Acasă” l-au contactat pentru o colaborare inedită:

„M-au sunat proprietarii casei și, fiind sculptor, m-au întrebat dacă aș vrea să realizez o lucrare pentru ei. Așa că acum lucrez la o sculptură care mă reprezintă pe mine și celebra tarantulă.”

Incidentul vine la scurt timp după ce, în luna octombrie, actorul a fost spitalizat de urgență din cauze medicale rămase necunoscute, fiind însă externat rapid cu o stare de sănătate bună.