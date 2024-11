Noul videoclip a stârnit controverse și a reaprins speculațiile. Criticii afirmă că ar fi fost editat pentru a ascunde anumite aspecte. Internauții au analizat imaginile și consideră că acestea ar putea dezvălui starea de sănătate a președintelui rus .

În secvența filmată, acesta își susține discursul, însă fostul ministru adjunct al interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, a evidențiat mâinile nemișcate ale lui Putin în momentul în care a distribuit înregistrarea. „Ce părere aveți?” a întrebat el, provocând o nouă rundă de speculații cu privire la sănătatea liderului rus.

Multe dintre comentarii sugerează că mâinile nemișcate ar fi fost adăugate ulterior în videoclipul în care Putin a afirmat că Rusia a folosit rachete hipersonice în conflictul din Ucraina.

Unii au mers mai departe, bănuind utilizarea tehnologiei de editare cu inteligență artificială sau, chiar, a unui deepfake. De asemenea, un obiect din fundal, care se mișcă ușor în timpul videoclipului în momentul în care acesta ar fi rulat la viteză dublă, a captat atenția. Pe de altă parte, există și cei care nu au identificat nimic suspect în legătură cu acest material video.

If you speed up the video, it is visible that Putin's hands are not moving and look like they are separate from his body.



The sound and lip movement do not correspond at times.



