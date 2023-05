Banca de Dezvoltare a României urmează să fie înfiinţată în luna iunie, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, la dezbaterea "Soluţii de garantare financiară - Retrospectivă şi perspectivă 2023-2024".

"În acest timp am reuşit să capitalizăm şi să întărim băncile româneşti şi nu vreau să se înţeleagă greşit, este nevoie ca pentru politicile publice să ai market maker, dacă vreţi, care să conducă programele şi apoi, prin atracţie vor veni şi celelalte elemente ale sistemului bancar deopotrivă să ajute. Şi în felul acesta cel puţin a fost un efort mare de consolidare a CEC Bank, a Exim Bank, închidere a fuziunii cu Banca Românească şi mai nou, construcţia noii Bănci de Dezvoltare a României, care în iunie va fi înfiinţată", a spus Adrian Câciu.



El a declarat că România, fără fonduri europene şi fără instrumentele financiare europene nu are la momentul acesta capacitatea să-şi producă propriile resurse financiare necesare pentru dezvoltare. Ar avea o capacitate redusă doar pentru menţinere.



"Dar dacă vrem o Românie dezvoltată, o Românie membru al OCDE, în curând, ne trebuie şi trebuie să facem eforturi ca toate resursele financiare puse la dispoziţie de bugetul european să ajungă şi în România. Aici felicit FNGCIMM în primul rând pentru implicarea în zona implementării InvestEu în România şi eu cred că suntem pe o cale şi provocatoare, dar şi bună, cea mai bună pentru viitorul României. Aş mai spune nişte cifre de nivel. România îşi poate permite ca în fiecare an să dea instrumente financiare de peste 10 miliarde de euro. Problema la care trebuie să lucrăm împreună este cum realizăm capitalizarea proprie a companiilor româneşti. Practic unde vreau să ajung în momentul acesta este că dacă noi, fondurile de garantare, statul, băncile ne facem job-ul nostru, trebuie să mai acţionăm printr-o serie de canale care pot sprijini antreprenorii să aibă propriu capital. Şi aici sunt cel puţin două canale: canalul fiscal şi canalul financiar propriu. Canalul fiscal pe care îl cunoaşteţi şi care din punctul meu de vedere este unul foarte bun pentru ceea ce înseamnă clasa de mijloc economică, pentru IMM-uri şi care ar trebui îmbunătăţit în sensul pozitiv pe acele elemente de potenţial şi care să asigure trecerea în economia de producţie. Dacă vreţi, pot să traduc. Facilităţile pe care statul le acordă ca şi credite fiscale trebuie îndreptate către zonele şi către companiile de servicii unde avem excedent comercial, dar şi către companiile care produc şi procesează sau re-realizează valoarea adăugată, inclusiv companiile inovatoare, companiile implicate, digitalizare etc", a spus Adrian Câciu.



În ceea ce priveşte canalul financiar propriu sau modul în care funcţionează fluxurile comerciale între companii, ministrul Finanţelor a afirmat că trebuie găsite soluţii pentru reducerea capitalului negativ din companii, astfel încât mult mai multe companii să devină solvabile, bancabile şi finanţabile din perspectiva atât a instrumentelor bancare, dar mai ales cele statale.

Ce va face Banca de Dezvoltare

„BDR va fi o instituţie de credit deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor (MF), cu rol de instituţie de dezvoltare care va deservi întreprinderile româneşti şi alte entităţi aparţinând sectorului public şi privat din România, în scopul susţinerii finanţării de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării, creşterii competitivităţii, inovării şi creşterii economice, precum şi creşterii absorbţiei fondurilor europene”, anunța ministrul Finanțelor la lansarea proiectului BDR, în septembrie 2022. Comisia Europeană a aprobat 1,6 miliarde de euro pentru finanțarea acestei bănci.

Potrivit Ministerului Finanţelor, Banca de Dezvoltare va îmbunătăţi oferta de finanţare pentru sectoarele-cheie şi investiţiile în proiecte din domenii inovatoare, ecologice şi cu caracter social, în care au fost identificate disfuncţionalităţi ale pieţei, cu un impact pozitiv asupra creşterii investiţiilor în economie şi ocupării forţei de muncă.

BDR va utiliza garanții individuale și garanții de portofoliu, împrumuturi pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, împrumuturi pentru eficiență energetică.

Pe măsură ce capacitatea și forța sa financiară se vor consolida, BDR va putea include în gama de produse și instrumente de investiții de capital „de tip equity” ( în acțiuni ale companiilor).

Activitățile BDR în nume și cont propriu vizează:

asigurarea accesului la finanțare

pentru investiții strategice,

a proiectelor mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională,

a agriculturii, a activităților de cercetare dezvoltare inovare,

a proiectelor de eficiență energetică,

a proiectelor de investiții din sistemul de sănătate;

sprijinirea accesului la finanțare pentru

întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și cele nou înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare;

unități administrativ-teritoriale și companii de utilități publice aflate în subordinea acestora;

companii de stat și alte întreprinderi;

universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socio-culturale, întreprinderi sociale;

furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.