Specialiștii subliniază că, deși aceste variante nu provoacă forme mai grave decât cele cunoscute anterior, ele par să aibă o capacitate crescută de transmitere.

Simptome asociate noilor tulpini

Printre manifestările raportate cel mai des se numără:

dureri intense în gât, descrise de pacienți ca o senzație „ca o tăietură cu lama de ras”,

voce răgușită,

febră, oboseală accentuată, dureri de cap, tuse, nas înfundat sau secreții nazale.

Aceste simptome fac dificilă diferențierea între Covid, gripă sau o simplă răceală.

Recomandările medicilor

Autoritățile sanitare recomandă persoanelor care suspectează că s-au infectat să evite contactul cu cei vulnerabili și, pe cât posibil, să rămână acasă. Dacă ieșirea este inevitabilă, purtarea măștii rămâne o măsură de protecție eficientă.

De asemenea, spălatul pe mâini și folosirea șervețelelor de unică folosință contribuie la limitarea răspândirii virusului. Pentru calmarea durerilor în gât, NHS sugerează consumul abundent de lichide și administrarea unei lingurițe de miere.

Creștere a cazurilor și spitalizărilor

Potrivit Royal College of GPs, numărul îmbolnăvirilor este în creștere în întreaga țară, mai ales la copiii mici și la vârstnici. Totodată, spitalele raportează o creștere a internărilor legate de Covid.

Persoanele cu vârsta de peste 75 de ani pot beneficia gratuit, prin NHS, de vaccinul Covid, care oferă protecție și împotriva noilor variante, conform Agenției pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Instituția recomandă, de asemenea, vaccinarea împotriva gripei și a virusului sincițial respirator (RSV), ambele afecțiuni circulând intens în sezonul rece.

„Virusurile evoluează în mod natural, iar noile variante sunt de așteptat. Important este ca persoanele vulnerabile să se vaccineze la timp și să continue să își protejeze sănătatea”, a declarat dr. Alex Allen, epidemiolog în cadrul UKHSA.

Deși testele Covid nu mai sunt oferite gratuit pe scară largă, ele pot fi cumpărate din farmacii. Tot aici, dar și în unele clinici private, sunt disponibile și vaccinuri contra cost, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 99 de lire pentru o doză.