Serghei Lavrov le-a dat de înțeles moldovenilor că țara lor este următoarea pe listă, după invadarea Ucrainei, într-un discurs susținut miercuri. Șeful diplomației ruse susține că Chișinăul „nu-și dorește un dialog direct cu Tiraspolul” și „mizează pe o soluționare nediplomatică a conflictului”.

Lavrov a promis și că „va face totul pentru a proteja populația rusofonă din Moldova și Transnistria”.

„Să nu uităm că în Moldova, pe lângă Transnistria, mai este și Găgăuzia, care la fel își dorește un statut separat.

Găgăuzia are deja elemente ale unui statut aparte.

Consider că autoritățile moldovenești vor acționa corect, dacă vor renunța la jocurile geopolitice pe care le impun occidentul și se vor gândi la interesele cetățenilor, care locuiesc acolo cot la cot”, a declarat Lavrov.

