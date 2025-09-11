Cei de la USR vor ca alegerile să fie organizate în luna noiembrie, cei de la PSD nu sunt deloc de acord cu această variantă.

Au fost tensiuni și în ședința de aseară a Coaliției de guvernare, după cei din USR au deschis discuția despre alegerile pentru Primpria Capitalei.

Concret, USR a vrut ca acestea să aibă loc în noiembrie, variantă cu care PSD nu a fost de acord.

Mai mult, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a amenințat chiar cu ruperea Colației. PNL și USR au susținut, în schimb, că nu înțeleg amenințările de vreme ce problema alegerilor pentru Capitală nu este prevăzută în protocolul de guvernare.

Sunt tensiuni în continuare și pe tema reformei administrației locale, cei din Coaliție nu au găsit o cale de mijloc. Ședința de aseară din Coaliție a durat mai bine de două ore dar nu s-a ajuns la niciun rezultat concret.