„În două săptămâni, aşa cum am discutat cu domnul prim-ministru, aşa cum am procedat şi la aprobarea ordonanţei, am dorit să avem un dialog cu procesatorii şi cu retailerii. Acelaşi lucru se va întâmpla şi în perioada următoare. În funcţie de discuţiile pe care le vom avea, vom veni cu o completare la aceste produse sau sigur poate să fie inclusiv un acord pe care putem să îl încheiem şi cu retailerii.

Vreau să mulţumesc pe această cale atât procesatorilor, cât şi retailerilor că au respectat această ordonanţă şi din câte se vede şi, aşa cum a spus şi Consiliul Concurenţei, în medie, anumite alimente de bază au scăzut şi cu 49%”, a explicat Florin Barbu, într-o conferinţă de presă.

„Sunt convins că poate să scadă, dar inflaţia nu e numai din partea de produse agroalimentare, inflaţia poate să fie şi din creşterea la alte produse, nu neapărat agroalimentare. Inflaţia este per total pe ţară. Să nu aruncăm inflaţia pe agricultură şi produsele agroalimentare”, a mai afirmat ministrul.

Produse pe care românii le vor folosi de sărbătorile de iarnă, pe lista plafonării - Anunțul ministrului Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit despre prelungirea măsurii de plafonare a prețului alimentelor de bază și extinderea listei produselor incluse, astfel încât românii să-și poată cumpăra mâncare la prețuri decente pentru sărbătorile de iarnă.

„Am discutat cu retailerii, le mulțumesc că la aprobarea ordonanței ne-am comportat ca niște colegi. Guvernul nu va lua nicio decizie decât în baza dialogului pe care îl purtăm. Ne dorim prelungirea acestor măsuri, pentru că sunt foarte bune. 60% din cele 15 categorii de produse le folosesc românii cu venituri mici și medii din România”, a spus Florin Barbu.

„Am înțeles că și Franța a preluat modelul nostru și a plafonat prețul pentru 5.000 de produse. În România, în cele 15 categorii sunt foarte multe produse, la pâine sunt aproape 500. Chiar dacă nu va fi o prelungire printr-un act normativ, ci va fi un acord încheiat cu retailerii și procesatorii...”, a explicat ministrul.

„Mulți au făcut glume în media că Barbu a găsit cozonacul care să fie introdus în... Românii consumă de sărbători între 7 și 9 milioane de cozonaci. Îmi doresc ca în orice familie cu venituri mici și medii, copiii acestor familii să nu mănânce o jumătate de cozonac, ci să mănânce doi cozonaci. Să fiți siguri că acest produs va fi adăugat în plafonare pe adaos comercial și alte produse pe care românii le vor folosi de sărbătorile de iarnă. Ne dorim ca românii cu venituri mici și medii să aibă niște sărbători decente și să cumpere alimente românești la prețuri corecte”, a declarat ministrul, marți, la un post TV.