Dosarul a fost înaintat Tribunalului Militar București, au anunțat vineri reprezentanții Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Potrivit anchetatorilor, inculpatul – soldat gradat profesionist, aflat în timpul liber – este acuzat de ucidere din culpă, după ce ar fi încălcat grav regulamentele de navigație și măsurile de siguranță pe apă.

Ambarcațiune supraîncărcată și vreme nefavorabilă

Investigațiile au arătat că, în data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, bărbatul a plecat din Portul Sulina la bordul unei ambarcațiuni de agrement, având 14 persoane la bord, deși numărul maxim admis era mai mic.

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, acesta a decis să iasă pe mare, iar aproximativ o oră mai târziu, în zona Golfului Musura, între digul de nord și epava „Turgut S.”, ambarcațiunea s-a răsturnat din cauza valurilor puternice, care atingeau între 1,5 și 2 metri.

Toate persoanele aflate la bord au fost scoase din apă de echipele de intervenție, însă patru dintre acestea – inclusiv un copil – au fost declarate decedate.

Încălcări grave ale regulilor de navigație

Procurorii militari susțin că inculpatul a încălcat mai multe norme de siguranță: a îmbarcat pasageri peste limita admisă, a ignorat avertizările privind starea vremii și a pătruns cu ambarcațiunea în apele mării teritoriale, deși aceasta era omologată exclusiv pentru navigația pe căi interioare.

În plus, la momentul tragediei, Bara Sulina fusese declarată impracticabilă, tocmai din cauza condițiilor meteorologice severe.

După finalizarea cercetărilor, dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Militar București, instanța competentă să analizeze faptele militarului.

Ancheta a fost coordonată de procurorii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în colaborare cu autoritățile navale și cu echipele de intervenție care au acționat la fața locului în ziua tragediei.