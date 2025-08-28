Militarului din Tulcea, aflat la cârma unei ambarcațiuni, a provocat în ziua de 28 iulie un accident în zona Golfului Musura, orașul Sulina, în urma căruia 4 persoane au murit.

Joi, judecătorii Tribunalului Militar București au decis că inculpatul să fie plasat sub control judiciar, dar decizia nu este una definitivă.

Minută:

„Soluția pe scurt: În baza art. 237 Cod de procedură penală, respinge ca neîntemeiată propunerea de prelungire a arestării preventive a inculpatului sold. IRIMIA COSMIN – ADRIAN, formulată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București în dosarul de urmărire penală nr. 369/323/P/2025. În baza art. 237 alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 214 Cod de procedură penală, înlocuiește măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul sold. IRIMIA COSMIN – ADRIAN, în baza MAP nr. 1/Contestație Urmărirea penală/2025 emis la data de 04.08.2025 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții Militare de Apel București, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În baza art. 215 alin. (1) Cod de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, inculpatul sold. IRIMIA Cosmin – Adrian trebuie să respecte următoarele obligații: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la organul de poliție în a cărui circumscripție locuiește, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.

În baza art. 215 alin. (2) lit. a), d) și e) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, impune în sarcina inculpatului sold. IRIMIA Cosmin – Adrian respectarea următoarelor obligații: a) să nu depășească teritoriul României; d) să nu comunice și să nu ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele vătămate și nici cu martorii audiați sau care urmează să fie audiați în dosarul nr. 369/323/P/2025, aflat pe rolul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel; e) să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta – să nu conducă ambarcațiuni de agrement.

În baza art. 215 alin. (3) Cod de procedură penală, atrage atenția inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În temeiul art. 215 alin. (4) Cod de procedură penală, desemnează organ care să supravegheze respectarea obligațiilor care îi revin inculpatului sold. IRIMIA COSMIN – ADRIAN, organul de poliție în a cărui circumscripție domiciliază inculpatul.

În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Pronunțată în camera de consiliu, astăzi, 28.08.2025.”

Accident cu 4 morți, în Delta Dunării: barcagiul militar n-a ținut cont de faptul că era furtună și că ambarcațiunea nu era echipată corepsunzător

Incidentul s-a produs în seara zilei de 28 iulie, când barca – în care se aflau 14 persoane – s-a răsturnat brusc din cauza valurilor de peste 2 metri. Deși toți turiștii purtau veste de salvare, mai multe persoane au fost înghițite de curenți înainte ca autoritățile să poată interveni, iar patru dintre ele au fost recuperate fără viață din apă.

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu marea agitată în zona canalului Sulina, iar căpitănia a confirmat faptul că vremea era total nepotrivită pentru o astfel de croazieră, mai ales în condițiile în care la bord se aflau turiști.

Imagini teribile din timpul furtunii care a provocat tragedia de la Sulina, în care 4 oameni și-au pierdut viața - VIDEO

Noi detalii în cazul tragediei pe apă, în Sulina. Angelica visa de mult la vacanța în Deltă: „Era bine, a plecat sănătoasă, veselă să se întâlnească acolo