Oricare va fi decizia Curții Militare de Apel din București, aceasta va fi definitivă.

Militarului din Tulcea, aflat la cârma unei ambarcațiuni, a provocat în ziua de 28 iulie un accident în zona Golfului Musura, orașul Sulina, în urma căruia 4 persoane au murit.

Joia trecută, judecătorii Tribunalului Militar București au decis că inculpatul să fie plasat sub control judiciar, dar decizia nu este una definitivă.

„Soluția pe scurt: În baza art. 237 Cod de procedură penală, respinge ca neîntemeiată propunerea de prelungire a arestării preventive a inculpatului sold. IRIMIA COSMIN – ADRIAN, formulată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București în dosarul de urmărire penală nr. 369/323/P/2025. În baza art. 237 alin. (2) Cod de procedură penală raportat la art. 214 Cod de procedură penală, înlocuiește măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul sold. IRIMIA COSMIN – ADRIAN, în baza MAP nr. 1/Contestație Urmărirea penală/2025 emis la data de 04.08.2025 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții Militare de Apel București, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 28 iulie, când barca – în care se aflau 14 persoane – s-a răsturnat brusc din cauza valurilor de peste 2 metri. Deși toți turiștii purtau veste de salvare, mai multe persoane au fost înghițite de curenți înainte ca autoritățile să poată interveni, iar patru dintre ele au fost recuperate fără viață din apă.

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu marea agitată în zona canalului Sulina, iar căpitănia a confirmat faptul că vremea era total nepotrivită pentru o astfel de croazieră, mai ales în condițiile în care la bord se aflau turiști.

