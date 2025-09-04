Minute de disperare, în zadar

Echipajele SMURD au ajuns rapid la fața locului și au încercat timp de mai bine de o oră să îl readucă la viață pe micuț. Din păcate, toate eforturile medicilor s-au dovedit zadarnice, iar tragedia s-a consumat sub privirile sfâșiate ale părinților și ale trecătorilor.

Martorii sunt revoltați:

„Ne aducem copiii aici să se joace în siguranță și se întâmplă o asemenea nenorocire. Este strigător la cer”, a spus o localnică pentru un post TV de știri.

Proiectoare vechi, dar încă sub tensiune

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, a confirmat că proiectoarele au fost instalate în piață în urmă cu 17 ani și nu ar mai fi trebuit să fie funcționale de ani buni. Totuși, la verificările făcute după tragedie s-a constatat că unul dintre acestea era alimentat cu energie electrică.

„Avea tensiune. Nu mare, nu de nivelul unei prize, dar suficientă cât să fie letală pentru un copil. Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri, nici alaltăieri. Vina este comună, pentru că suntem pe domeniul public”, a declarat edilul.

Situația este cu atât mai gravă cu cât în apropiere se află și aspersoare care udă constant spațiul verde, crescând riscul de accidente.

Ancheta penală, în desfășurare

Corpul de iluminat a fost ridicat pentru expertiză, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările vizează atât modul în care a fost întreținut sistemul de iluminat, cât și responsabilitatea firmei care asigură mentenanța instalațiilor electrice din Vaslui. Reprezentanții companiei au refuzat, deocamdată, să facă declarații.

Un electrician autorizat explică pericolul:

„Inima unui adult poate rezista la 30 de miliamperi. La un copil, chiar și 10–15 miliamperi pot fi fatali.”

Întreaga comunitate este marcată de tragedie. Părinții cer acum explicații și măsuri urgente pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Autoritățile locale au început verificarea întregului sistem de iluminat decorativ din oraș, în timp ce familia copilului trăiește cele mai grele momente, așteptând răspunsuri la întrebarea pe care o are toată lumea: cum a fost posibil ca un proiector care nu trebuia să fie în funcțiune să ia viața unui copil?