Incidentul s-a petrecut vineri, de Sfânta Maria, în comuna Radovan din judeţul Dolj. Cea care a dat alarma a fost chiar mama tânărului de 18 ani. Femeia a sunat la 112 anunţând că fiul său s-a electrocutat.

La faţa locului au intervenit de urgenţă echipaje medicale şi poliţişti, tânărul fiind găsit în stop cardio-respirator.

„Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate cadrele medicale, a fost declarat decesul tânărului. În cauză, politiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, informează Poliţia judeţeană Dolj.

Din primele date a rezultat că tânărul s-a electrocutat în momentul în care încerca să monteze un cablu la un televizor.

Anchetatorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.