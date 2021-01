Noi detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, după ce s-a vindecat de coronavirus - Ce a transmis din închisoare

”Ieri am fost in vizitā la Liviu. Starea sa de sănătate nu s-a ameliorat. A scāpat de covid, dar are dureri mari la coloanā. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotărâtor in acest sens. E supus in continuare unui șir lung de abuzuri și nedreptati, dar va rezista pana la capăt!

M-a rugat sā vā transmit toate gândurile bune! Primește in continuare scrisori de la voi, pe care le citește ori de câte i se acordā puțin timp. Am transmis și mesajele voastre și pe ale colegilor de partid, care m-au sunat pentru asta! Va voi ține la curent in mod constant!”, a anunțat Codrin Ștefănescu.

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova începând din 27 mai 2019, atunci când a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.