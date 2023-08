„Eram in Varna, ma grabeam undeva si am lasat-o intr-un loc nemarcat unde erau si altii parcati cu numere romanesti. La intoarcere aveam roata blocata. Zic: aia e, e pe merit, hai sa-i caut pe baieti sa achit amenda. Vorbesc cu un paznic, zice ‘100m mai incolo’. Ajung acolo, e o toneta cu vreo 4-5 burtosi la coada cu scandalul la purtator, injurand intr-o romgleza gen facyuyayo pe o biata casierita care probabil nu intelegea cu ce a gresit. Ma pun si io la coada si intreb ‘pentru deblocare stati’? Aia: ‘da frate, hai sa facem protest, sa vina protv-ul, nu e normal sa blocheze roata’. Cand le-am zis ca asa e legea la bulgari au avut o expresie goala de parca vorbeam alta limba apoi au uitat ca exist”, a relatat un roman.

„Si mie mi-au blocat roata in Varna pentru ca am uitat sa platesc parcarea pentru urmatoarea zi. Am sunat la numarul de pe bilet, doamna de la telefon vorbea engleza, mi-a zis sa stau la masina ca o sa vina colegii ei. In 5 minute au venit cu o dubita electrica, si ei vorbeau engleza, ne-au deblocat roata si am platit amenda cu cardul, aveau POS la ei. Am ramas surprins”, a povestit un alt roman participant la discuție.

În cadrul discuției a intervenit și un cetățean bulgar, care a explicat în limba engleză modul în care se aplică legea în Bulgaria în cazul de față și a prezentat detalii despre opinia bulgarilor în legătură cu șoferii români.

„Da, in Bulgaria nu exista parcari gratuite, in special in orasele mari si pe litoral in timpul verii. Nu va puteti lasa masina intr-o zona cu plata si sa va asteptati sa nu fiti prinsi imediat. De multe ori se folosesc chiar camere de luat vederi, sunt numere de telefon la caresi noi ii sunam de cate ori vedem asa ceva. De obicei, vin destul de repede. De exemplu, in Sofia, aveam niste ucraineni parcati in fata unui garaj pe care il blocau, am sunat la telefonul fix al municipalitatii si ei au trimis acest ‘paianjen’ sa ridice masina. Multi oameni vad si suna la acest numar. Prin urmare, respectati doar legile, este destul de greu sa evitati legile in Bulgaria in zilele noastre.

De asemenea, tipii astia nu pot fi mituiti, sunt camere de luat vederi in camioane si nu poti sa-i mituiesti sa te lase, iti lasa masina in pace daca platesti amenda. Chiar daca ramai in masina si te inchizi inauntru tot te ridica si cheama politia. Unii localnici au facut lucruri de genul asta, imi amintesc din niste articole de presa si nu functioneaza niciodata.

In ceea ce va priveste. Noi, bulgarii, ne temem de soferii romani si cam avem pareri proaste despre obiceiurile voastre de condus. In general, va consideram soferi mai prosti decat noi, nu respectati legile locale si va comportati ca si cum Bulgaria ar fi un teritoriu anarhic din GTA unde puteti face ce vreti.

De asemenea, nu intelegem de ce calatoriti intotdeauna in grupuri si stati impreuna, noi nu avem asa ceva in Bulgaria. Daca familiile bulgaresti merg in Grecia, nu incearca sa ramana impreuna, avem GPS si nu e ca si cum te poti pierde in zilele noastre. Nu incercam sa conducem tot timpul 2+ masini impreuna, fiecare conduce cum ii place. Suntem uimiti ca incercati mereu sa va ajungeti din urma prietenii si de aici de multe ori faceti depasiri sau manevre periculoase. Nu uram romanii, dar nu ne place cum conduceti”, a subliniat cetateanul bulgar.