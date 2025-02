situația valorilor de trafic și a condițiilor meteo-rutiere pe arterele rutiere principale, la ora 18:00, este următoarea:



A 1 București - Pitești: valori de trafic normale, precipitații sub formă de ninsoare, pe alocuri cu depunere pe partea carosabilă;



A 2 București - Constanța: valori de trafic reduse, ninge ușor, fără depunere pe partea carosabilă;



A 3 București - Ploiești: trafic normal, este semnalată ninsoare, cu acumulare de gheață și zăpadă pe partea carosabilă;



DN 1 Ploiești - Brașov: precipitații sub formă de ninsoare pe tot tronsonul cuprins între județele Ilfov și Brașov; carosabil umed, temperaturi negative. Valorile de trafic sunt ridicate pe raza localității Comarnic, pe sensul de urcare către stațiunile din zona montană, dar și între Predeal și Bușteni, unde se circulă în coloană pe ambele sensuri de deplasare;



Sunt prezente precipitații sub formă de ninsoare și pe arterele rutiere adiacente DN 1, respectiv pe DN 1A, DN 1B, DN 1D și DN 72, informează Centrul Infotrafic.



Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, carosabilul este umed în urma ninsorii, dar traficul este normal. Se acționează cu utilaje și material antiderapant, nefiind impuse restricții de trafic.