„Cel mai important argument pentru ca această moțiune de cenzură să treacă este că acum bucureștenii pot vota și ei moțiunea. Dacă bucureștenii vor vota cum trebuie duminică, toți parlamentarii de la PSD și de la PNL vor vota această moțiune.

Deci depinde de voi, dragi bucureșteni, să trimitem acasă un guvern incompetent, antinațional, așa cum am explicat și în textul moțiunii de cenzură.

Am atins toate domeniile de activitate, de la sănătate, oamenii care nu au ce pune pe masă, cei 300.000 de copii care se culcă seara nemâncați și toate politicile antinaționale pe care le fac cei de la USR.

După cum vedeți, cei de la USR și-au trimis în Guvernul României oameni fără pregătire, de exemplu această doamnă ministră progresistă multiculturalistă Diana Buzoianu. Ea a primit un ordin de afară pentru a face acest lucru, am mai făcut aceste acuzații în 2016.

Sunt multe surprize pe lista de semnături. În primul rând le mulțumesc colegilor de la AUR și mai ales domnului senator Pleșu și Peiu, pentru că împreună cu ei am definitivat textul moțiunii, mai ales domnul Peiu de la AUR este un bun finanțist, economist, a venit cu partea de cifre și eu am venit cu partea de date culese.

Vă garantez că sunt vechi în politică, am aproape 30 de ani. În fiecare zi port negocieri, dar nu neapărat că îi sun eu, ei mă sună pe mine și mă caută pe holuri și îmi spun „extraordinar”. Textul moțiunii este foarte clar: România nu este de vânzare, fără progresiști la guvernare.”, a declarat Ninel Peia la Realitatea PLUS.