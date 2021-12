Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers, astăzi, la Guvern, pentru discuții privind subvenția la gigacalorie și a prezentat un test COVID pentru a putea intra, fiind în continuare nevaccinat. El a spus că se va vaccinaîn cursul zilei de astăzi sau în weekend, însă nu știe cu ce ser.

"Am intrat pe baza unui test. Săptămâna asta mă vaccinez. Azi sau în weekend. Nu pot să spun (ce vaccin va face - n.r.), dar în două doze.

Ca să lămurim: am trecut prin boală, am avut imunitate naturală, am spus apoi că fac investigații și mă voi vaccina, ceea ce voi face", a declarat Nicușor Dan, citat de HotNews.ro.