Nicușor Dan a anunțat vineri că săptămâna viitoare se va vaccina împotriva COVID-19.

„Am spus că trebuie să fac nişte investigaţii, le-am făcut şi săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză. Nu știu dacă o voi face cu dumneavoastră la ușă", a declarat Dan, în conferinţa de presă, de vineri, de la Primăria Capitalei, când a anunțat care va fi prețul gigacaloriei.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă se va întâlni, sâmbătă, 27 noiembrie, cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, la Palatul Victoria, la ora 10.00, potrivit anunțului făcut de Guvern.

Nefiind încă vaccinat, nu se știe dacă Nicușor Dan va putea intra în clădirea Guvernului, unde a fost convocat chiar sâmbătă la Palatul Victoria de noul premier Nicolae Ciucă.

La începutul lunii noiembrie, Nicușor Dan nu a putut fi prezent la întâlnirea de lucru de la Guvern, cu fostul premier interimar Florin Cîțu, pentu că nu a avut certificat COVID, nefiind vaccinat. Întrevederea pe prețurile la gigacalorie pentru bucureșteni a fost mutată atunci la sediul PNL.

La finalul lunii august, cu prilejul prezentării bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului de primar al Muncipiului București, Nicușor Dan a mai fost întrebat de jurnaliști și în vara acestui an dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19, la sfârșitul lunii august, la bilanțul de 10 luni de la preluarea mandatului de primar al Muncipiului București. Edilul-șef a răspuns atunci că nu s-a vaccinat pentru că tocmai trecuse prin boală în luna mai. Atunci a intrat in izolare, după ce fetița sa se îmbolnăvise de COVID-19, iar o săptămână mai târziu, a contractat și el virusul. El nu a anunțat imediat că are COVID-19.