Nicușor Dan ar fi trebuit să aib, astăzi, o întâlnire cu premierul Florin Cîțu la sediul Guvernului, la ora 12:00, dar nu a mai intrat în Palatul Victoria, ci a venit la sediul PNL, relatează G4Media.ro.

Întrebat de ziariști dacă nu a fost primit la guvern din cauză că nu are Certificatul verde, primarul Capitalei a răspuns: ”Nu am (Certificatul verde – n.red.), dar nu acesta a fost motivul pentru care am venit la PNL. Am ajuns la Guvern și mi s-a comunicat să ajung aici. Mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat și am venit aici”.

Reamintim că, la finalul lunii august, Nicușor Dan afirma că nu s-a vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2, motivând că a trecut prin boală și că se va vaccina când îi va recomanda medicul.

”Am fost în izolare în luna mai pentru că, după cum știți, fiica mea a fost infectată, apoi am fost și eu, am avut coronavirus. O să fac vaccinul după ce medicul îmi va spune că e bine să îl fac”, a spus Nicușor Dan, citat de HotNews.ro, răspunzând, astfel, unei întrebări a jurnaliștilor la finalul conferinței de presă de prezentare a bilanțului la 10 luni de la preluarea mandatului de primar al Capitalei.