Deși șeful statului ar trebui să aibă o perspectivă apolitică față de alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan va participa la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR.

În ultimele săptămâni, rezistul s-a folosit insistent de numele și imaginea liderului de la Cotroceni în încercarea de a acapara electoratul din București.

La rândul său, Nicușor Dan se pare că a uitat faptul că în trecut Cătălin Drulă îl compara cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și a pus umărul la debarcarea sa din fruntea USR, partid pe care l-a fondat în anul 2016.

Surse Realitatea PLUS spun că există înregistrări telefonice și conversații, inclusiv cu actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, legate de jocurile care au fost făcute în tabăra reziștilor pentru înlăturarea lui Nicușor Dan din fruntea USR.