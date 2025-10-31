Nicușor Dan sfidează legea și se implică în lupta pentru Primăria Capitalei. Președintele a uitat cum l-a săpat Drulă și merge la lansarea candidaturii rezistului

Nicușor Dan sfidează legea și se implică în lupta pentru Primăria Capitalei
Nicușor Dan sfidează legea și se implică în lupta pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă își lansează duminică, 2 noiembrie, candidatura din partea USR la Primăria Capitalei. Potrivit surselor Realitatea PLUS, invitat de seamă la acest eveniment va fi chiar președintele României, Nicușor Dan. 

Deși șeful statului ar trebui să aibă o perspectivă apolitică față de alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan va participa la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR.

În ultimele săptămâni, rezistul s-a folosit insistent de numele și imaginea liderului de la Cotroceni în încercarea de a acapara electoratul din București. 

La rândul său, Nicușor Dan se pare că a uitat faptul că în trecut Cătălin Drulă îl compara cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și a pus umărul la debarcarea sa din fruntea USR, partid pe care l-a fondat în anul 2016. 

Surse Realitatea PLUS spun că există înregistrări telefonice și conversații, inclusiv cu actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, legate de jocurile care au fost făcute în tabăra reziștilor pentru înlăturarea lui Nicușor Dan din fruntea USR. 