"Ce se discută nu trebuie să întreacă o limită de principialitate". De asemenea, președintele țării a transmis că nu l-a văzut pe Ilie Bolojan să fi depășit această limită.

Reporter: Cazul de la PNL Vaslui știrbește autoritatea guvernului, a premierului? Premierul Ilie Bolojan vi se pare că a dat explicațiile necesare în acest caz?



Nicușor Dan: Bun, sunt convins ca o să-mi puneți într-asta săptămâna viitoare. Dar, ca să închidem acum ca să fie ultima întrebare. Este normal, este normală interacțiunea între oameni politici și oamenii de afaceri. Acum, ce înseamnă interactiunea. Ce se discuta acolo, bineinteles că nu trebuie ca o limita de principialitate sa fie depașită si eu nu am vazut ca domnul Bolojan să fi depășit această limită de principialitate.



Reporter: Numele dumneavoastră apare în acest dosar, în acele stenograme. In acele stenograme spune una dintre persoanele de acolo faptul că îl va duce la întâlniri pe unul dintre aceia cu doua persoane. Cine v-a pus pe dumneavoastră la Cotroceni și cine conduce Romania economic



Nicușor Dan: Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român. O zi bună.

Rivalitate confirmată: Bolojan descrie relația cu președintele Nicușor Dan ca fiind una „rece”. Legătura cu dosarul de șpagă de la DNA