Rivalitate confirmată: Bolojan descrie relația cu președintele Nicușor Dan ca fiind una „rece”. Legătura cu dosarul de șpagă de la DNA

Ilie Bolojan nu neagă rivalitatea dintre el și Nicușor Dan. Întrebat dacă dosarul DNA despre corupția din PNL ar putea avea o legătură cu rivalitatea politică dintre el și președinte, premierul descrie legătura dintre ei ca fiind una ”rece”, rezumată doar la întâlniri de lucru. 

Moderator: Pentru a rămâne în funcție, Marius Voineag ii pune la dispoziție lui Nicusor Dan problemele unui rival politic? Dumneavoastră?

Ilie Bolojan: Nu cred în astfel de teorii și cred că - așa cum v-am spus - fiecare instituție își face datoria. Asta trebuie să facă fiecare dintre instituțiile din România.

Moderator: S-a schimbat relația pe care o aveți cu președintele Nicușor Dan din momentul în care acesta a preluat mandatul de la dvs? 

Ilie Bolojan: Am o relație instituțională cu dl președinte. Colaborăm, echipele noastre colaborează.