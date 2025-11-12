”Banii au venit acum vreo două sau trei zile ca să ne precizăm, să ne localizăm în spațiu și timp. Au venit acum vreo trei zile.

În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane și jumătate împrumutați și 2 milioane și jumătate donați.

Deci, dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toți banii pe care i-am cheltuit aș fi rămas cu 2 milioane și jumătate și s-ar fi pus prblema ce fac cu ei.

AEP-ul mi-a restituit 60 de milioane, deci, cu 1 milion de lei mai puțin, aproximativ, da? Deci, după ce voi plăti cele 58 de milioane și jumătate împrumuturile, vor rămâne 1 milion și jumătate.

Restul de 1 milion pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul...o să contestăm asta, o să fie un proces, și procesul ăsta probabil că va dura, așa cum știu eu instanțele de contencios, cam doi ani.

Deci, vorbim de 1 milion și jumătate acum și 1 milion, eventual peste 2 ani, și îmi mențin ideea de a-i da către organizații civice, nu sociale”, a declarat Nicușor Dan.