„Vă dați seama că Bucureștiul mă interesează, mă uit pe sondaje, evoluția sondajelor. Mai mult decât atât, este un exercițiu democratic și, din nou, unul pe care cred că o mare parte din societate și l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situația asta, până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică avem un exercițiu democratic, iar bucureștenii vor decide. Asta e ce pot să spun.”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă are un preferat în cursa pentru fotoliul de Primar General al Capitalei, Nicușor Dan nu își asumă susținerea pentru Cătălin Drulă, afirmând că a făcut poză cu un „parlamentar” de la acea vreme.

Reporter: Aveți un preferat pentru Primăria Generală? La un moment dat, cred că la finalul lunii iulie, ați făcut o poză cu Cătălin Drulă. Au fost voci în spațiul public care au spus că nu v-ați respectat promisiunea de a nu vă implica, că poate aceea a fost un semnal de susținere, că ar fi trebuit să evitați să faceți acea poză cu Drulă. Cum considerați, la momentul acesta?

Nicușor Dan: Am făcut multe poze de atunci. Da, un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză.