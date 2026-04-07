Nicușor Dan, despre răspunsul lui Donlad Trump la invitația de a participa la Summitul B9: ”O scrisoare diplomatică”

Nicușor Dan. FOTO: Captură Facebook
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit, marți, despre răspunsul lui Donald Trump, la invitaţia de a participa la Summitul B9 de la Bucureşti. Șeful statului a subliniat că este o scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulţumit pentru invitaţie, ni s-a mulţumit pentru colaborare, iar invitaţia a fost transmisă către Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

”Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitaţia mea şi a preşedintelui polonez. După cum ştiţi, România şi Polonia sunt iniţiatoarele şi organizatoarele Summit-urilor B9”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la Timişoara. 

Liderul de la Cotroceni a subliniat că este ”o scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulţumit pentru invitaţie, ni s-a mulţumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor şi soldaţilor americani la Baza Kogălniceanu şi la Baza de la Câmpia Turzii”. 

”În ceea ce priveşte B9, această invitaţie a fost transmisă către secretarul de stat”, a mai afirmat Nicușor Dan. 

