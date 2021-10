Edilul a explicat că autorităţile locale nu au stabilit, deocamdată, procentul cu care va creşte preţul gigacaloriei pentru că nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic. ELCEN nu a fost pregătit pentru sezonul rece la începutul lunii octombrie, iar alţi doi furnizori de agent termic, care au o cotă mică de piaţă, au sistat furnizarea, a mai spus Nicușor Dan.

”Eu, în campania electorală - şi era campanie electorală, da? - nu am spus că o să vin la primărie şi o să rezolv pe loc, într-o secundă, problemele. Chiar fiind în campanie electorală, am spus: atenţie, iarna 2021-2022 o să fie puţin mai bună decât iarna 2020-2021 (…) şi am spus că schimbările fundamentale o să se vadă în iernile următoare. În iarna 2022-2023, asta e ceva ce pot să spun acum, o să fie mult mai bine decât 2021-2022”, a declarat primarul duminică, la un post TV.

Nicușor Dan a adăugat că preţul de producţie al energiei termice din țara noastră nu este reglementat, în timp ce cel de vânzare este supus unor plafoane. În acest context, doi operatori care asigură furnizarea de agent termic pentru 5-6% dintre locuitorii Capitalei, ”pur şi simplu au oprit căldura din Bucureşti”. Potrivit edilului, este vorba despre Vest Energo şi CET Griviţa, zonele afectate fiind cea de vest a orașului şi cartierul Griviţa.

”Pe de altă parte, ELCEN-ul nu l-am găsit pregătit pentru iarnă, producătorul care nu ne aparţine şi tocmai de aia am făcut demersurile pentru a prelua noi ELCEN, să nu mai dăm tot timpul vina de la unii la alţii. ELCEN-ul nu a fost pregătit, el nu a pornit când a venit sezonul de iarnă - 6-7 octombrie - nu a fost pregătit să înceapă. El era pregătit să înceapă undeva 25 octombrie - 1 noiembrie şi din cauza asta nu a livrat, în cele patru CET-uri mari pe care le au nu a livrat la capacitate. Şi a mai fost o vină, care este a Termoenergeticii, care este în subordinea noastră, care nu a prevăzut, şi atunci lucrările noastre care sunt pe magistrala Ferentari au întârziat pornirea CET-ului Progresul”, a mai explicat Primarul Capitalei.

Nicuşor Dan consideră că acest sezon rece ar trebui evaluat, din perspectiva încălzirii în Capitală, după data de 1 noiembrie, explicând că ELCEN a promis că de la acea dată va funcţiona la capacitate maximă.

În ceea ce priveşte majorarea tarifului pentru gigacalorie, Nicuşor Dan nu a confirmat procentul de 86% cu care ar urma să crească tariful şi care este vehiculată, el explicând că un răspuns final în această privinţă va fi primit de către autorităţile locale zilele următoare.

Conform lui Nicuşor Dan, preţul de producţie a crescut, pentru o gigacalorie, de la 206 lei la 329 de lei. În ceea ce priveşte preţul pentru transport, acesta nu a fost fixat.

”În orice caz, în momentul ăsta noi (Primăria Capitalei - n.red) plătim cam două treimi din preţ. Adică din 506, bucureşteanul plăteşte 164 şi noi plătim 340. Doi la unu este raportul, acest raport nu o să scadă. Poate să crească, cel puţin până trecem peste perioada de iarnă, situaţia financiară ne-o permite”, a mai spus edilul, adăugând că primăria ”are interesul de a păstra oamenii în sistemul centralizat”, potrivit g4media.ro