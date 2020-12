Nicușor Dan a salutat începerea campaniei de vaccinare în România. Primăria Capitalei va sprijini procesul

Conform ZIARE.com, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a discutat, in sedinta de luni seara, numirea reprezentantilor proprii in Comitetul de vaccinare impotriva COVID-19



Nicusor Dan: "Este o veste buna pentru Bucuresti, pentru Romania, ca acest proces de vaccinare incepe. Este calea cea mai sigura de a reveni la normalitate si, din punct de vedere institutional, Primaria Capitalei sprijina cu tot ce este legal si cu tot ce poate acest proces de vaccinare. (...) Mesajul meu personal este ca vaccinarea impotriva coronavirusului este un lucru util. Respect si opinia contrara, insa opinia mea ferma si totala sustinere pentru procesul de vaccinare a populatiei pentru ca este vorba de a proteja comunitatea de acest virus care ne-a schimbat vietile in ultimele luni".