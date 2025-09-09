După ce și-a lansat podcast, Nicoleta Luciu a decis să facă încă un pas important. Și-a deschis academie și, deși prețurile sunt destul de piperate, rezultatele profit să fie pe măsură.

Bruneta susține că academia ei de modelling nu ține cont de numărul de kilograme pe care fetele îl au, ci își propune să adopte un stil de viață sănătos și să se folosească de atuurile pe care le au, pentru a reuși în viață.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că își dorește ca fiica ei să fie profesoară de modelling, iar academia să fie al doilea job pentru ea, deoarece crede că are potențial, iar rezultatele pot fi satisfăcătoare.

„Având în vedere că am și eu o fată, și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață.

Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor, pentru ca, atunci când mergem la casting, să facem față, iar, în momentul în care avem o ședință foto, să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, a spus Nicoleta Luciu, scrie Tabu.ro.

Pentru cele 12 ședințe, doritorii trebuie să plătească fie 6.000 de lei, fie 4.800 de lei, dacă vir plăti suma integral. Cu toate acestea, la finalul cursurilor, Nicoleta Luciu le va acorda părinților copiilor înscriși numere de telefon ale persoanelor cu care aceștia vor lucra.

„Începem pe 20 înscrierile, iar pe 27 cursurile. Vor fi 12 ședințe, iar la final o ședință foto pentru cine-și dorește. La sfârșitul cursurilor, sau chiar și-n perioada școlarizării, cursanții vor primi mai multe numere de telefon, iar împreună cu părinții, vor hotărî unde vor să meargă. Să facă cursuri de televiziune, de actorie, să evolueze fiecare pe ce parte artistică își dorește”, a mai spus aceasta.

