Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Totul din cauza faptului că unii dintre consilierii săi apropiați au încercat să obțină fonduri din Libia lui Muammar Gaddafi pentru a finanța campania alegerilor din 2007, pe care le-a și câștigat. Fostul președinte al Franței și-a menținut nevinovăția și a făcut recurs la condamnare.

”Această nedreptate este un scandal. Voi lupta până la ultima suflare ca să îmi dovedesc inocența fără dubiu”, a spus Nicolas Sarkozy.

Sute de oameni s-au strâns în fața reședinței lui Nicolas Sarkozy pentru a protesta față de sentința primită de acesta.

Cu câteva zile înainte să fie închis, Nicolas Sarkozy a făcut o vizită controversată la Palatul Elysee. După ce informația s-a divulgat în presă, Emmanuel Macron a recunoscut că l-a invitat pe fostul președinte la o discuție. „Era normal ca, la nivel uman, să primesc unul dintre predecesorii mei”, a afirmat acesta.

Nicolas Sarkozy a declarat presei că nu se teme de închisoare. Deși fostul președinte al Franței a refuzat să facă cerere pentru a primi o celulă individuală, administrația penitenciarului a decis să-i ofere una pentru a-i garanta siguranța. Acesta va sta într-o încăpere de 11 metri pătrați cu fereastră sigilată, în izolare. Nicolas Sarkozy a declarat că plănuiește să scrie o carte pe timpul detenției.