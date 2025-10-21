Nicolas Sarkozy va fi încarcerat astăzi. ”Nu mă tem de închisoare, voi scrie o carte”

Nicolas Sarkozy ajunge astăzi la Penitenciarul din Paris, unde își va ispăși pedeapsa de cinci ani. Acesta a fost găsit vinovat de conspirație criminală în perioada campaniei sale prezidențiale din 2007. Fostul președinte a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, înainte de a fi încarcerat. Sarkozy va sta singur în celulă, într-o încăpere de 11 metri pătrați și a spus că va scrie o carte în perioada detenției. 

Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Totul din cauza faptului că unii dintre consilierii săi apropiați au încercat să obțină fonduri din Libia lui Muammar Gaddafi pentru a finanța campania alegerilor din 2007, pe care le-a și câștigat. Fostul președinte al Franței și-a menținut nevinovăția și a făcut recurs la condamnare.

”Această nedreptate este un scandal. Voi lupta până la ultima suflare ca să îmi dovedesc inocența fără dubiu”, a spus Nicolas Sarkozy.

Sute de oameni s-au strâns în fața reședinței lui Nicolas Sarkozy pentru a protesta față de sentința primită de acesta.

Cu câteva zile înainte să fie închis, Nicolas Sarkozy a făcut o vizită controversată la Palatul Elysee. După ce informația s-a divulgat în presă, Emmanuel Macron a recunoscut că l-a invitat pe fostul președinte la o discuție. „Era normal ca, la nivel uman, să primesc unul dintre predecesorii mei”, a afirmat acesta.

Nicolas Sarkozy a declarat presei că nu se teme de închisoare. Deși fostul președinte al Franței a refuzat să facă cerere pentru a primi o celulă individuală, administrația penitenciarului a decis să-i ofere una pentru a-i garanta siguranța. Acesta va sta într-o încăpere de 11 metri pătrați cu fereastră sigilată, în izolare. Nicolas Sarkozy a declarat că plănuiește să scrie o carte pe timpul detenției. 