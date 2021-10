„Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multa inflexibilitate. Și am realizat că nu se va putea forma o majoritate. (...) De astăzi până miercuri mai este timp. Există timp de reflecție pentru parlamentari”, a declarat Nicolae Ciucă.

Întrebat despre cooptarea PSD la guvernare, premierul desemnat Nicolae Ciucă a răspuns că „în acest moment nu s-a pus problema unui astfel de construct (despre includerea PSD la guvernare - n.red.) Am pregătit toate discuțiile și am negociat pe marginea mandatului. Nu ține de mine ca persoană, sunt decizii politice, ce trebuie asumate la nivelul conducerii partidului, partidelor. Aceste linii de negociere nu au fost acceptate”.

„PSD a vrut să intre la guvernare. (...) Nu este vorba doar de decizia mea, nu făceam un guvern al meu. Acesta a fost mandatul. Nu a fost zi in care sa nu fi purtat discutii si sa nu am partea de informare catre partid. M-am incadrat in limitele mandatului. Am facut acest demers ca sa avem cat mai repede un guvern”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Florin Cîțu a intervenit și a precizat că „ne-am intors de vreo trei ori in partid la consultari despre mandat, de fiecare dată ne-am intors cu același lucru”. Am avut trei consultări, mandatul a rămas același”.