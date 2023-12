Când vine vorba de Oltenia, imaginea predominantă în mintea multora este de o zonă roșie, orientată către anumite culori politice. Nicolae Ciucă, însă, se opune categoric acestui stereotip și încearcă să schimbe percepția publicului asupra acestei regiuni. El subliniază că vara, deși soarele arde fără milă, Oltenia se colorează într-un verde vibrant și viu, reflectând ogoarele pline de culturi.

„Ne este teamă că Oltenia este roșie, Oltenia nu este roșie. Este adevărat, vara arde soarele, dar atunci este verde ca sunt ogoarele pline de culturi. Nu există Oltenia roșie”, a declarat liderul PNL.

În opinia lui Nicolae Ciucă, Oltenia are un spirit de întreprinzător și se încadrează perfect în electoratul și în obiectivele politice ale partidului său. El subliniază că această regiune nu trebuie redusă doar la angajații din sectorul public, ci este, de asemenea, un mediu prielnic afacerilor și investițiilor.

„Nu exista Oltenia altfel, Oltenia are acel spirit de întreprinzător, Oltenia se încadrează perfect în electoratul și în țintele noastre politice, Oltenia nu este numai a angajatilor la stat. PNL înțelege foarte bine și a sprijinit în ceea ce privește relevanța angajatilor la stat, dar PNL este apărătorul mediului de afaceri, este apărătorul investitiilor”, a mai spus președintele Senatului României.

Ciucă a făcut referire la realizările Guvernului pe care l-a condus, menționând că investițiile au reprezentat 7% din PIB, iar suma investită de la bugetul de stat a fost record, cu 72 sau 73 de miliarde de lei.

„În Guvernul pe care l-am condus investițiile au reprezentat 7% din PIB din care s-au realizat 72 sau 73 de miliarde de investiții, cea mai mare suma, suma record de investiții de la bugetul de stat. pentru anul acesta am avut asigurate de asemenea 7,2% din PIB pentru investiții în care cred, sunt convins, așa cum arată datele de astăzi, se vor cheltui peste 90 de miliarde tinand cont ca INS deja a rectificat datele pe primele 9 luni de zile și de la 0,2 am ajuns la 1,4 creștere economică, s-a revizuit agricultura, iar sectoarele care au cea mai mare pondere în creșterea economică sunt construcțiile industriale, IT și agricultura. Unde ne găsim? În domeniile în care și Oltenia are relevanță cât se poate de solidă”, a mai spus Nicolae Ciucă.

