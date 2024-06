„Avem 8 județele în top 10 cele mai performante județe, este pentru prima dată când vorbim de un metrou în afara unui oraș

Ne permitem să discutăm despre fondurile europene, s-a întâmplat la Oradea, La Cluj, la Suceava, la Constanta. Aceste investiții au creat poli de dezvoltare economică bazați pe administrație liberală



Am venit cu oameni noi, cu o echipa de profesioniști care au realizat ceva în viața

Am venit cu candidați tineri și la primarii și la CJ, îmbinăm înțelepciunea și experiența celor care se afla la poate al patrulea mandat, venim cu tineri, cu multe doamne, cu modele de administrație liberală care poate sa extrapoleze și în celelalte județe

La Ianca, am văzut și în piață la Izbiceni, diferența între cei cu mâinile crăpate și care muncesc de se spetesc și nevoia de a fi sprijiniți

Am întâlnit pe cineva care mi-a spus că a muncit în Germania, s-a întors sa muncească pentru copii, sa crească pătrunjel pentru români. Noi trebuie sa identificăm soluțiile cele mai bune să-i ajutam

Europarlamentarii nostri trebuie sa meargă și să se lupte pentru reducerea decalajului dintre fermierii români și cei din restul Europei

Le-am spus tuturor primarilor, fiți primarii cetățenilor, nu ai PNL

PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cea mai lungă istorie, este partidul care are un set de valori și virtuți

Îndemn electoratul sa aibă încredere în cel mai mare partid de dreapta

Ceea ce am promis, toate obiectivele mari le-am făcut Nu a fost ușor, nu am mulțumit pe toată lumea

Am asigurat creștere economica, stabilitate

Vom continua să investim, nu trebuie sa pedepsim pe cei care muncesc, trebuie sa consolidam capitalul românesc Avem un model matur, la Cluj autoritățile locale s-au coordonat, spre exemplu absolvenții să nu caute locuri de munca în alta parte

Administrația publică eficientă reprezintă brandul PNL Noi avem nevoie de siguranță, siguranța cetățeanului, siguranța mediului de afaceri, a familiei, a respectării statului de drept

Toate aceste chestiuni trebuie sa fie pe agenda politica, în deplin acord cu cetățenii

Am încredere în votul românilor, trebuie să respectăm democrația pentru ca s-a luptat și s-a murit pentru ea.