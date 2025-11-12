Raportul Curții de Conturi pentru anul 2023, prezentat miercuri în Parlament, relevă nereguli majore la nivelul majorității unităților administrativ-teritoriale (UAT) auditate, abateri ce au dus la o creștere nejustificată a cheltuielilor bugetare. Auditorii au constatat că fondurile publice au fost utilizate fără a se ține cont de nevoia de economie, pe fondul lipsei de documente justificative clare.

Neregulile vizează salarizarea și cheltuielile curente

O parte consistentă a raportului vizează abaterile salariale descoperite în urma auditării a 141 de UAT-uri. S-a constatat că în unele primării:

Salariile și indemnizațiile au depășit limita legală, fiind uneori mai mari chiar decât cele ale viceprimarilor sau vicepreședinților de consilii județene.

Primarii și consilierii locali și-au majorat indemnizațiile folosind în mod eronat un salariu minim brut mai mare decât cel prevăzut de lege.

Au fost acordate cheltuieli de personal, sporuri și premii neprevăzute de legislația în vigoare, inclusiv indemnizații de concediu peste plafonul legal.*

La alte 94 de UAT-uri, s-au descoperit cheltuieli fără justificare și contracte umflate, cum ar fi:

Plăți fără contraprestație pentru bunuri, servicii sau lucrări inexistente sau nerecepționate.

Decontarea neconformă a unor lucrări de reparații și nerespectarea normelor privind consumul de carburanți și materiale.

Plăți nejustificate pentru servicii de telefonie mobilă, transport și cazare care au depășit plafoanele legale, dar și pentru servicii juridice, medicale și de comunicare achitate în afara cadrului legal.*

Haos și în spitale. Angajări și pontaje nereglementate

Controlul Curții de Conturi a vizat și 38 de spitale aflate în subordinea autorităților locale, unde neregulile au fost la fel de grave, afectând sistemul medical: