„Domnul Virgil Popescu spune jumătăți de adevar. OMV s-a declarat operator atâta timp cât Romgaz avea 20% din Neptun Deep, iar atunci am spsu că OMV, cu 60% e logic ca el sa fie operator. Când polonezii au ieșit, am discutat cum să devenim operatori. Am făcut scrisoare către șefa OMV și mi-a răspuns spus că încalc angajamente. De fapt, datele problemei se schimbaseră total. Eu nu am mai apucat să fac ceva pentru că am fost schimbat din funcție. Totuși, s-au făcut demersuri, materiale către Consiliul de Administrație și s-a obtinut aprobarea de la Consiliu. Romgaz face demersuri de achiziție Exxon Bahamas, dar, am auzit că în februarie sau martie ar fi renunțat la drepturi în favoarea Petrom. După cumpărarea Exxon Bahamas este nevoie de încă 3 miliarde de euro investiții pentru stadiul de explorare. Este o cifră estimată, nu am facut un divident al cheltuielilor. Probabil că pana acum Romgaz a facut un deviz al cheltuielilor”, a declarat Adrian Volintiru, fost director Romgaz, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”

Dian Popescu, expert în energie, consideră că nimeni nu știe pe ce a dat banii statul român. „În România, nimeni nu-ți permite să fii operator cu 20%, mai mult, OMV avea experiență în off shore, iar orice autoritate a statului dădea dreptate companiei austriece. DacăOIMV rămane la 50%, iar Romgaz a cumpărat Exxon Bahamas, iar aceștia erau operatorii mai mari, atunci Romgaz poate deveni operator. Totuși, noi nu știm ce cumpără oamenii ăștia. Nu știm cât a plătit Exxon pentru zăcământ, nu știm ce zăcăminte sunt acolo. Avem nevoie de trei miliarde pentru exploatare, adică, bani pentru conducte către mal, stație de uscare. E o bagatelă față de cât putem extrage”, a explicat Dian Popescu.