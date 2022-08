Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat un apel la calm miercuri după o întâlnire cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în cadrul căreia s-a discutat despre recentele tensiuni cu Kosovo, relatează DPA şi Reuters.



"Fac apel la toate părţile să dea dovadă de reţinere şi să evite violenţa", a spus Stoltenberg, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul NATO alături de Vucic.



Secretarul general al NATO l-a primit pe preşedintele sârb pentru discuţii după ce, la sfârşitul lui iulie, o dispută privind plăcuţe de înmatriculare şi documente de identitate a dus la ridicarea de baricade şi la focuri de armă la frontiera Kosovo-Serbia.



KFOR, misiunea NATO de menţinere a păcii în Kosovo, ce numără în jur de 4.000 de oameni, a anunţat atunci că monitorizează situaţia îndeaproape şi că este pregătită să intervină "dacă stabilitatea este pusă în pericol".



Deşi a salutat ameliorarea situaţiei, Stoltenberg a repetat că misiunea KFOR "va lua orice măsură este necesară pentru a asigura un mediu sigur şi libertatea de mişcare pentru toţi oamenii din Kosovo. Orice astfel de decizie va fi proporţională pentru a reduce tensiunile”, subliniind că NATO, dacă va fi necesar, va desfăşura forţe suplimentare acolo unde vor fi necesare.

