”Referendumurile false organizate de Rusia nu au legitimitate şi reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional. Aceste teritorii fac parte Ucraina”, a scris şeful NATO pe contul său de Twitter.

Stoltenberg a precizat că a discutat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a spus ”clar că Aliaţii NATO sunt neclintiţi în sprijinul (lor) pentru suveranitatea şi dreptul la autoapărare al Ucrainei”.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.