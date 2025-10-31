Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, trăiește pe picior mare din bani publici. Surse apropiate acestuia spun că ar fi cheltuit aproape două sute de mii de euro doar pe deplasări externe.

Jicman a fost mai mult plecat decât în țară, iar diurna lui este de 350 de euro pe zi, fără să fie obligat să aducă nicio dovadă pentru aceste cheltuieli.

În timp ce românii numără fiecare leu, Jicman își face vacanțe mascate în deplasări oficiale. În plus, spun sursele Realitatea PLUS, banii destinați reprezentanțelor ICR din străinătate ar fi fost mutați către tot felul de programe interne pentru clienți politici.

În loc să promoveze cultura românească în lume, ICR a ajuns o sursă considerabilă de bani pentru un grup de interese.

Premierul Ilie Bolojan care promitea controale și tăieri de privilegii nu a făcut nimic. În loc să ceară explicații și să oprească dezmățul bugetar din țară, șeful Executivului se preface în continuare că nu vede ce se întâmplă.

Nababul Jicman continuă să se plimbe liniștit prin lume pe banii contribuabililor, în timp ce oamenii de rând își fac griji pentru rate, facturi și prețurile care cresc de la o zi la alta.