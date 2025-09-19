Capturat în Germania după luni de căutări

Potrivit Poliției Române, mureșeanul fusese condamnat de Judecătoria Luduș la doi ani și 1.433 de zile de închisoare pentru conducere fără permis, fapte comise în 2020, precum și la un an și patru luni pentru influențarea declarațiilor. În noiembrie 2020, el ar fi amenințat doi martori într-un dosar în care era cercetat.

Autoritățile române au emis două mandate europene de arestare, iar în urma cooperării cu poliția germană și cu Parchetul din Wiesbaden, bărbatul a fost localizat și reținut la 22 august 2025, în Karlsruhe.

Legături cu Emil Gânj

Individul nu este la primul conflict cu legea. În trecut, el fusese condamnat pentru omor comis în 2011, împreună cu Emil Gânj – bărbatul din Miheșu de Câmpie acuzat că și-a ucis concubina de 23 de ani și a incendiat locuința acesteia. Gânj, eliberat condiționat în urmă cu cinci ani, este în prezent căutat pentru multiple infracțiuni, inclusiv omor calificat, distrugere și profanare de cadavre.

După ce a fost adus în țară, mureșeanul a fost plasat într-o unitate penitenciară pentru executarea pedepselor dispuse de instanță.

Între timp, polițiștii continuă operațiunile pentru prinderea lui Emil Gânj, pentru care a fost anunțată și o recompensă de 5.000 de euro, însă până acum fără rezultat.