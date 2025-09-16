Emil Gânj este unul dintre cei mai căutați infractori din România, după ce, în luna iulie a acestui an, a ucis-o pe fosta lui iubită. Polițiștii îl caută și iau în calcul ca acesta să își fi schimbat înfățișarea. Autoritățile cred că acesta are păr lung și poartă barbă.

Totodată, polițiștii spun că există și varianta în care suspectul să se fi ras în cap. Totul, pentru a nu fi recunoscut.

Emil Gânj, din Mureș, a fost dat în urmărire internațională, iar polițiștii oferă și o recompensă de 5.000 de euro pentru cei care au indicii cu privire la criminal.