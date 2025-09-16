Cum ar putea arăta acum Emil Gânj, cel mai căutat criminal din România: posibile noi înfățișări - PORTRETE ROBOT

Emil Gânj, 16 posibile noi înfățișări: noi ipoteze în cazul celui mai căutat criminal din România / Captură video

Anchetatorii iau în calcul ca Emil Gânj să-și fi schimbat radical înfățișarea, acesta fiind motivul pentru care ar fi greu de găsit. În urmă cu două luni, individul a ucis-o cu sânge rece pe fosta lui iubită, iar de atunci e căutat fără încetare. De altfel, experții au realizat până acum nu mai puțin de 16 portrete ale ucigașului. 

Emil Gânj este unul dintre cei mai căutați infractori din România, după ce, în luna iulie a acestui an, a ucis-o pe fosta lui iubită. Polițiștii îl caută și iau în calcul ca acesta să își fi schimbat înfățișarea. Autoritățile cred că acesta are păr lung și poartă barbă.

Totodată, polițiștii spun că există și varianta în care suspectul să se fi ras în cap. Totul, pentru a nu fi recunoscut.

Emil Gânj, din Mureș, a fost dat în urmărire internațională, iar polițiștii oferă și o recompensă de 5.000 de euro pentru cei care au indicii cu privire la criminal. 