Emil Gânj, bărbatul condamnat pentru omor, care a fost eliberat condiționat este de două luni cel mai căutat fugar din România. Crima Andei și incendiul care i-a mistuit casa au deschis o serie de întrebări despre modul în care autoritățile au acționat în cazul lui Gânj.

Patru polițiști sunt cercetați după ce unul dintre ei nu a introdus la timp în sistem mandatul de arestare emis pe numele lui Emil Gânj, condamnat în 2011 la 15 ani și 6 luni de închisoare pentru uciderea unui bărbat într-un scandal izbucnit la un bar din sat. Din cauza acestei erori, Gânj a rămas în libertate. Sinuciderea a doi agenți care au lucrat la primul dosar de crimă ridică semne de întrebare, iar felul în care criminalul a fost eliberat mai devreme decât trebuia, stârnește și el controverse. În paralel, procurorii din București investighează dacă acesta ar fi beneficiat de protecție din partea unor persoane aflate la conducerea localității Miheșu de Câmpie.

Autoritățile cred acum că bărbatul nu ar supraviețui singur, ci primește ajutor din partea unor apropiați, iar ascunzătoarea ar putea fi în zona Mureșului, chiar în fostele tuneluri militare.