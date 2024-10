Spiritele s-au încins în urma unor schimburi de replici și muncitorii au început să se lovească cu tot ce au apucat. Șase dintre aceștia au ajuns la spital în stare gravă.

După ce bătăușii au fost identificați, responsabilul lucrărilor a decis să-i dea afară de pe stadion.

Poliția a demarat o anchetă pentru a cerceta dacă permisele de şedere în Spania ale românilor și albanezilor sunt legale şi pot lucra în această țară.

🇷🇴🇦🇱 At the Camp Nou construction site in Barcelona a fight errupted between Albanians and Romanians



6 injured: 4 Albanians and 2 Romanians reports Spanish journalist



Battle of Camp Nou: TOTAL ROMANIAN VICTORY pic.twitter.com/zvXEwLYHJ7